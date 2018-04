Continental vernetzt seine Reifen und bietet die Daten Flottenmanagern an. Über die Plattform ContiConnect haben die Flottenverantwortlichen Zugriff auf alle Reifendaten der Flotte. Sensoren an den Reifen messen Parameter wie Druck oder die Temperatur. Diese und andere Werte, die Rückschlüsse über den Reifenzustand zulassen, übermitteln über Funktechnik des Technologiepartners Vodafone die Daten an Conti-Server. Der Flottenmanager kann so sehen, wo ein Reifen beim nächsten Service ersetzt werden muss. Andersherum warnt das System vorher festgelegte Empfänger, wenn ein Sensor kritische Werte erreicht. Vorerst ist das System nur in den USA, Kanada, Malaysia und Thailand nutzbar, im Lauf des Jahres sollen weitere Länder hinzukommen, darunter auch Deutschland. An ähnlichen Konzepten arbeiten derzeit auch andere Hersteller, darunter Goodyear und Pirelli.

Bild: Continental AG