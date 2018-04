Apple löst Ansturm auf deutschen Mittelständler aus

Und alle holen sich dazu Rat bei den wenigen, die sich mit den Sensoren wirklich auskennen – etwa bei Buxbaum. Denn sein Unternehmen entwickelt seit 2002 dreidimensionale Sensoren für Industrieroboter, die dafür sorgen, dass in Fabriken längst Alltag ist, was die Kunden des neuen iPhones noch in Staunen versetzt: Buxbaums Spezialkameras helfen Maschinen, ihr Umfeld räumlich zu erfassen, oder Greifarmen, die Lage von Werkstücken zu erkennen.