„Heute ist die Geburtsstunde der Premium-Autoproduktion in Mexiko!“ Mit diesen Worten eröffnete Audi-Chef Rupert Stadler das erste Nordamerika-Werk der Ingolstädter in San José Chiapa. Das war 2016. Seitdem wird in Mexiko die zweite Generation des Mittelklasse-SUV Q5 gebaut – für den Weltmarkt, wohlgemerkt. Jeder neue Q5, der seitdem auf deutschen Straßen fährt, wurde nicht mehr in Ingolstadt montiert, sondern in Mexiko. 150.000 Stück pro Jahr.