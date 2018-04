Aufbruch in den Daten-Raum: Wie Virtual-Reality-Brillen die Arbeit verändern

Wer sich im VW-Techniklabor in Braunschweig eine der schwarzen Vive-Brillen aufsetzt, bekommt ein Bild davon, was Behrendt meint. Wo der Proband eben noch in einem kahlen weißen Büroraum stand, wähnt er sich plötzlich in einer riesigen Logistikhalle. Rollbänder ziehen sich durch den Raum, Rollcontainer voller Werkstücke für die Innenraumausstattung eines neuen Škoda stehen um den Logistikarbeitsplatz. Plastikboxen warten darauf, mit einem Mix aus Montageteilen, Schrauben, Stopfen und Blenden gefüllt zu werden. Ein Wirrwarr, in dem der Laie sofort den Überblick verliert.