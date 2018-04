Eines der jüngsten Beispiele: 2016 hat Audi in San José Chiapa sein erstes Nordamerika-Werk eröffnet - und damit nicht in den USA in direkter Nachbarschaft zum VW-Werk in Chattanooga, Tennessee. Rund eine Milliarde Euro hat Audi in das 460-Hektar-Gelände investiert und eine komplette Fertigung aufgebaut: Presswerk, Lackiererei, Montagehalle, Qualitätslabor, Ausbildungszentrum und einen Logistik-Park. Etwa 4200 Menschen arbeiten dort.

Bild: Audi