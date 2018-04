Big Data: Nur wenige Führungskräfte erkennen die Chancen

Also ist es eine Milchmädchenrechnung der Unternehmen, wenn sie zu wenig Personal fürs Datensammeln einstellen oder selbst heranziehen, womit die Zielgruppe am Ende ausgeweitet würde.

Ja, stimmt. Das Erfolgsgeheimnis ist, eigene Digital- und Big-Data-Spezialisten an Bord zu haben. Wem die fehlen, der sollte sie sich selbst ausbilden. Es gibt ja entsprechende Unterstützung von Hochschulen und IHKs und dann auch die passenden Berufsbilder. Zudem fehlt in vielen Unternehmen der Mut beispielsweise in Pilotprojekten einfach mal etwas auszuprobieren. Die Unternehmen in Deutschland brauchen eine Fehlerkultur und ebenso den Mut, Projekte auch wieder zu beenden.