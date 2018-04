Deutscher Innovationspreis: Sauber bremsen

Den Bremsstaub senken die Entwickler von Buderus Guss – und erhalten dafür den Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Mittelstand: Ihre Neuentwicklung iDisc ist im Vergleich zu herkömmlichen Bremsscheiben an der Oberfläche extrem hart und glatt, fast wie ein Diamant. Das führt zu geringerem Verschleiß. Und weil die Scheibe nicht rostet, fallen beim Bremsen auch keine Eisenoxidpartikel als Feinstaub an.