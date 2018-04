2. Alle Kanäle im Blick haben

Die IT-Recruiting-Agentur Paltron arbeitet mit einer Software, die diverse Netzwerke und Plattformen auf der ganzen Welt scannt. Diese Weitsicht sei bei der Suche wichtig. „Deutschsprachige Fachkräfte können ja auch in den USA oder in China wohnen“, sagt Günthner. Doch nicht nur die Online-Suche kann erfolgreich sein. Irgendwo tummeln sich die Talente schließlich auch in der realen Welt. Samira Ebel von Amazon verbringt regelmäßig Zeit auf Messen, Kongressen und sonstigen Veranstaltungen, denn gerade Tech-Kräfte seien gut vernetzt. Mit Vorträgen und Veröffentlichungen macht Amazon auf seine Arbeit aufmerksam. Potenzielle Mitarbeiter sollen von Anfang an eine klare Vorstellung von ihrem zukünftigen Job haben.