Was machen Ihre Mitglieder konkret, um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen?

Viele suchen sich einen Headhunter – und der holt dann ein paar geeignete Leute ins Unternehmen. Die fehlen dann aber wieder in anderen Betrieben. Das ist also nicht die Lösung des Problems. Wir müssen an die Grundlagen ran. Wir brauchen mehr Studenten und Auszubildende in den technischen Berufen. Dafür engagieren sich viele Familienunternehmen seit Jahren in Partnerschaften mit Unis und Berufsschulen.