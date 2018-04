Future Thinker: Google-Star Obi Felten scheitert richtig

Unter ihrer Obhut soll das nächste Google entstehen. Es war Felten, die dem selbstfahrenden Auto den ersten Businessplan mit auf die Straße gab. Daraus ist Waymo erwachsen, eine eigenständige Firma, die Analysten auf einen Wert von bis zu 70 Milliarden Dollar taxieren. Felten räumte die Hindernisse aus dem Weg, damit sie bei X mit Ballons aus der Stratosphäre das Internet in entlegene Weltwinkel beamen können. Die Deutsche klopft seit sechs Jahren luftig klingende Ideen im Labor darauf ab, ob sie die Landung in der Realität überleben. Auf ihrer Visitenkarte steht: Head of Getting moonshots ready for contact with the real world. Manager pilgern zu ihr, um sich in ihre Lehren einweisen zu lassen. Sie hat Innovationsmanagement auf eine höhere Stufe gehievt. Die WirtschaftsWoche verleiht ihr in diesem Jahr den Future-Thinker-Preis.