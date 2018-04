Eigentlich wollte Jon DeSouza gar nicht hier sein. Dennoch empfängt er freundlich zum Gespräch im 2016 eröffneten Werk in der Kleinstadt Silao, 400 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt. Als sein Arbeitgeber, der Steckverbindungs-Spezialist Harting aus dem westfälischen Espelkamp, entschieden hatte, auch in Mexiko zu produzieren, hatte er einen anderen Standort im Kopf. „Ich hatte schon ein Grundstück in Santiago de Querétaro ausgesucht“, erzählt der Nordamerika-Chef. Weshalb Harting am Ende doch in einem 150 Kilometer entfernten Gewerbepark gelandet ist, ist ein Paradebeispiel für die Standortsuche eines mittelständischen Unternehmens in Mexiko.