Auch das war bei bisherigen Wandlungsprozessen so.

Ein Punkt beschäftigt mich in der Tat: Wenn wir es nicht hinbekommen sollten, dass das digitale Zeitalter inklusiv ist, dann wird die vierte industrielle Revolution stecken bleiben. Weil die Gesellschaft dann nicht mitmacht. Sie sehen das ja heute schon in manchen Industrieländern, wo sich viele Menschen zurücksehnen nach einer Zeit, in der die Kohle- und die Stahlindustrie florierten, einfach weil sie damals sichere und auch gesellschaftlich anerkannte Jobs hatten. Dabei ist das ja eine unerfüllbare Sehnsucht, denn wir können die Vergangenheit nicht zurückholen. Wir müssen den Menschen heute die Möglichkeit geben, sich weiterzuqualifizieren – nur so werden wir sie in die Lage versetzen, an dieser neuen Welt erfolgreich teilzuhaben.