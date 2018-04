Predictive Maintenance, zu Deutsch: vorausschauende Wartung, ist das neue Wundermittel gegen den Ernstfall in Fabriken: Moderne Software kann genau berechnen, wann ein Werkzeug verschleißt, und früh erkennen, ob ein Maschinenteil bald den Geist aufgibt. Möglich wird das durch die Vielzahl an Sensoren, die in Maschinen inzwischen Daten sammeln. Und durch die Fortschritte bei Algorithmen, die diese Daten auswerten. Im Zusammenspiel entsteht so eine Art Fitness-Tracker für Maschinen.