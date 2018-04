Der Streit in der Maschinenbaubranche hat längst das Zeug zum Wirtschaftskrimi. Bereits 2015 durchsuchte die Polizei den Hauptsitz von Hebenstreit und die Privaträume von Winkler. Dabei stießen die Ermittler auf inkriminierende Baupläne und E-Mails. Zwei ehemalige Mitarbeiter von KBA wurden 2017 deshalb rechtskräftig wegen Verrats von Betriebsgeheimnissen verurteilt. Gegen Hebenstreit-Chef Winkler und andere Akteure dauern die strafrechtlichen Ermittlungen noch an. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart will bis Jahresmitte über eine Anklageerhebung entscheiden. Bei Verurteilung droht Winkler eine Haftstrafe.

Der Fall KBA-Hebenstreit ist dabei mehr als ein Zwist in der Maschinenbaubranche. Er zeigt exemplarisch, wie schwer mutmaßliche Patentverletzungen auch mitten in Deutschland aufzuklären sind – und was die Ermittlungen allen Beteiligten abverlangen.