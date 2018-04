Studie zur Digitalisierung: Warum sich der Mittelstand mit Big Data so schwertut

Was die Unternehmen davon abhält? In 31 Prozent der Fälle sind es die Führungskräfte, die blocken. In 30 Prozent der Unternehmen gibt es Probleme mit dem Datenschutz und bei 40 Prozent mangelt es an Personal-Ressourcen, sprich, sie haben zu wenig Mitarbeiter dafür an Bord.



Das Fazit von Michael Reuther, Vorstand der Commerzbank fürs Firmenkundengeschäft lautet denn auch: Viele Mittelständler seien wegen ihrer eigenen Strukturen und Prozesse noch nicht reif fürs Big-Data-Zeitalter. Ihre eigene Führungskultur stehe der Nutzung des riesigen Potenzials von Big Data im Weg. Und: Die mittelständischen Unternehmen bräuchten einen Weckruf.