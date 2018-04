Tesla: Elon Musk will Model 3 rund um die Uhr produzieren

Die Produktionszahlen sollen offiziell in dieser Woche vorgelegt werden. Die Aktie des Unternehmens notierte an der New Yorker Börse am Dienstag zwischenzeitlich acht Prozent im Minus, kurz vor Börsenschluss kostete sie mit 252,90 Dollar etwa fünf Prozent weniger. Das Papier litt zuletzt auch unter einer Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's sowie einem tödlichen Unfall mit einem Tesla in Kalifornien. Und die Tesla-Aktie könnte weiter sinken, wie ein Bericht von Bloomberg nahe legt – die Nachrichtenagentur geht von deutlich geringeren Produktionszahlen aus. Bloomberg verfolgt die Fertigung des Model 3 sehr genau und hat ein eigenes Rechenmodell erstellt. Auf Basis der „Vehicle Identification Numbers“ (VINs), die von Tesla an die US-Behörden übermittelt wurden und VINs, die direkt von Tesla-Eigentümern an die Nachrichtenagentur übermittelt wurden, kommt die Redaktion zu einem ganz anderen Schluss. Zwar habe es einen einmaligen Spitzenwert von 2200 gebauten Model 3 in einer Woche gegeben – die Standard-Produktionsrate liege derzeit aber bei lediglich 1190 Autos. Über das erste Quartal kommt Bloomberg so auf 9285 Model 3, zusammen mit den Exemplaren aus 2017 sind demnach 11.971 Model 3 gebaut.