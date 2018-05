Mit Blick auf die Konkurrenten Otis aus den USA und Schindler aus der Schweiz sagte Schierenbeck: „Wir müssen die Qualität und die Margen in unserem Geschäft erhöhen”. Thyssenkrupp Großinvestor Cevian streitet seit Monaten mit dem Thyssenkrupp-Vorstand. Cevian geht der Umbau des Mischkonzerns nicht schnell genug, die Schweden fordern eine Zerschlagung des Unternehmens. Die Aufzugssparte solle ausgegliedert und künftig eigenständig geführt werden.



