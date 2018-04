Till Reuter: Kuka-Chef gegen Restriktionen gegenüber ausländischen Investoren

Reuter meint, dass es für Kuka sinnvoll sei, einen chinesischen Großaktionär an Bord zu haben. Der könne den Roboterbauer dabei unterstützen die Nummer eins in China zu werden. Aktuell ist Europa der größte Markt für Kuka. Das werde sich ändern, meint Reuter. „Heute können wir 25.000 Roboter in Augsburg produzieren und bis zu 20.000 in China.“ Im Jahr 2024 sollen die Kapazitäten von Kuka in China fünf Mal so hoch sein wie aktuell.