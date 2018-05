Ollie Sheldnick, groß gewachsen, blondes Haar, ist von den Gedankenspielen beeindruckt. Er ist in Toronto aufgewachsen, hat an der örtlichen Universität Ingenieurwissenschaften studiert und lebt nun in einem der Wolkenkratzer in der Stadtmitte. „Das Hafenviertel war immer ein Schandfleck“, sagt er. Dass sich das nun ändern soll, findet er gut. Aber es blieben wichtige Fragen. „Ich befürchte, dass wir nicht mehr Herr über unsere Daten sind“, sagt Sheldnick. „Ich warte immer noch auf eine klare Aussage, welche Daten die Projektplaner alle erheben werden und ob man sich dem als Einzelner entziehen kann.“