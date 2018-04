Überlastung und Investitionsstau Der Fachkräftemangel schadet der deutschen Wirtschaft

16. April 2018

Bild: dpa

Der Mangel an Fachkräften in Deutschland hemmt laut einer Studie das Wachstum der Wirtschaft. Am Jobmarkt fehlen laut dem Institut der deutschen Wirtschaft derzeit etwa 440.000 qualifizierte Arbeitskräfte.