Haushaltsgeräte-Hersteller Severin War Severins China-Strategie ein Reinfall?

Früher produzierte Severin alle Geräte selbst, in drei Werken in Sundern. In der Hochphase beschäftigte Severin im Sauerland rund 3000 Mitarbeiter. 1995 startete eine Fertigung in der chinesischen Metropole Shenzhen. Am Anfang verlagerte Severin nur die Produktion der sogenannten Volumentreiber nach China, also die günstigen Einsteigergeräte. Nach und nach auch alles andere. Es ist eine klassische Verlagerung in ein Niedriglohnland.