HeidelbergDruck-Chef Rainer Hundsdörfer „Wenn Sie eine Lizenz nach China verkaufen, geht das nur einmal“

Die Lieferengpässe betreffen Sie gar nicht, sagen Sie. Ist das Glück?

Wenn wir etwas nach China liefern müssen, sind das nur kleinere Teile, etwa Steuerungen. Alles, was schwer und riesig ist, haben wir schon in China. Ursprünglich hatten wir beschlossen, Value-Maschinen ausschließlich in China für die Welt zu produzieren. Das haben wir geändert. Wir produzieren jetzt in dem Teil der Welt, wo die jeweiligen Kunden sind. Damit sind wir so gut es geht unabhängig von Lieferketten und werden auch den unterschiedlichen rechtlichen Ansprüchen in 'beiden Welten' gerecht. Die USA bedienen wir mittlerweile aus Deutschland, weil sonst ein Strafzoll von 25 Prozent fällig wird.