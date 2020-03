Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #10 „Wir warten auf hunderttausende Atemschutzmasken“

Was heißt früh?

Wir haben die dramatischen Entwicklungen in China von Beginn an sehr intensiv beobachtet. Uns wurde recht schnell klar, dass es auch zu großen Auswirkungen auf das Leben und die Arbeitswelt in Deutschland kommen könnte. Vor rund fünf Wochen haben wir dann sehr konkret überlegt, was zu tun ist, damit wir in einer ähnlichen Situation wie im chinesischen Wuhan unseren Betrieb aufrecht erhalten können. Unter der klaren Maßgabe, dass keiner unserer 60 Mitarbeiter mehr im Büro vor Ort sein muss. Vor vier Wochen haben wir die technischen Vorkehrungen getroffen, damit jeder Mitarbeiter von heute auf morgen daheim arbeiten kann. Und das machen wir nun schon in der dritten Woche. Es läuft absolut reibungslos. Obwohl meine Mitarbeiter und ich in diesem Umfang vorher nie von zu Hause aus gearbeitet haben.