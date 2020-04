„Noch haben wir all unsere 190 Lkw auf der Straße. Die Transporte laufen planmäßig, es gibt im Moment genügend Geschäft. Aber ich befürchte, dass wir nach Ostern in Kurzarbeit gehen werden müssen – aus zwei Gründen. Zum einen bekommen wir das Schließen der großen Werke mit mindestens einer Woche Verzögerung zu spüren, dann nämlich, wenn kein Nachschub mehr benötigt wird. Zum anderen fahren viele Polen fürs Osterfest nach Hause. In der Zeit habe ich also wenig polnische Konkurrenz. Man muss wissen: In Deutschland werden fast 50 Prozent aller Transportfahrten von Osteuropäern durchgeführt, das kann man ganz einfach an der Mautstatistik der Bundesrepublik ablesen. Und der überwiegende Teil davon sind Polen. Und ist Ostern vorbei, kommen die polnischen Fahrer zurück, dann wird’s für uns schwierig.