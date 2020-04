Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #12 „Wahnsinn, wie viel freier alle geworden sind“

Der Jungunternehmer ist von Beginn an dem Motto von Krisenmanagern gefolgt. „Perfection is the enemy of the good“, zitiert Behlau einen Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Für ihn, den Mehrfach-Gründer, galt nach den ersten Meldungen über die Folgen von Corona daher Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Der größte Fehler sei, sich gar nicht zu bewegen. Aroundhome-Chef Behlau hat daher seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt – die meisten davon zu 100 Prozent, ein Notfallteam arbeitet auf 50 Prozent.