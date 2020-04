Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #15 Dieser Fahrradhändler hat 250 Prozent Online-Zuwachs

Stattdessen flatterte ihm kürzlich ein Schreiben eines Ministeriums auf den Schreibtisch, das ihn ziemlich geschockt habe. „Wir wurden gebeten, eventuell überschüssige Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen“, erzählt Storck. Dabei sei doch im „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“ vor sieben Jahren genau dieser Pandemiefall beschrieben worden. Warum seien also keine Beatmungsgeräte, Schutzbekleidung oder Masken gebunkert worden, fragt sich Storck. Da müsste konsequent nachgehakt werden, ob es Versäumnisse gegeben habe. Storck stellt daher auch nicht allen Politikern und Regierungschefs ein gutes Zwischenzeugnis aus. Ausdrücklich lobt er den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. „Die beiden haben deutlich früher auf die Bremse getreten“, lobt Storck. Während in NRW beispielsweise noch fröhlich Karneval gefeiert wurde. Wenn es den Sturm im Rhein-Main-Gebiet nicht gegeben hätte und dadurch viele Karnevalsaktivitäten ausgefallen seien, dann wären die Corona-Fallzahlen hier sicher noch dramatischer, ist Storck überzeugt.



Rund ein Drittel seiner Mitarbeiter hat Storck in Kurzarbeit geschickt. Die Storck-Stores führen jedoch noch Reparaturen und Service an den Bikes aus und sein Verkaufsteam berät die Kunden telefonisch beim Bike-Kauf. Von der Regierung sind Fahrräder als systemrelevant eingestuft worden, ähnlich wie Autowerkstätten. Nur verkaufen dürfe Storck nur online. Allerdings sei auch das nicht bundeseinheitlich geregelt. In manchen Bundesländern dürfe noch im Ladenlokal verkauft werden.



Selbstverständlich werde auch bei Storck die Krise auf die Umsätze drücken. Einiges davon könne über Kurzarbeit und eben das starke Umsatzwachstum im Onlinegeschäft abgefedert werden. Storck zu Gute kommt dabei sicherlich auch der Fahrradboom. „Fahrräder an sich, aber vor allem E-Bikes, liegen total im Trend.“ So habe sich der Absatz von E-Bikes in Deutschland seit 2015 fast verdreifacht, von 500 000 auf rund 1,3 Millionen Räder. Und gerade derzeit gilt: „Fahrradfahren ist neben Joggen eine der wenigen Sportarten, die man im Moment noch problemlos machen kann.“