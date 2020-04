Die Orte, die Inexio ans Netz bringt, haben im Durchschnitt 300 Haushalte. Je kleiner, desto besser. Wir würden unser Netz nie in Berlin ausbauen, da gibt es zu viele Wettbewerber. Normalerweise läuft das so: Wir schauen, wo es noch kein schnelles Internet gibt. Dann versuchen wir, den zuständigen Bürgermeister dafür zu gewinnen, dass wir in seinem Ort Info-Veranstaltungen für die Bürger machen können. Wir brauchen in der Regel 40 Prozent der Haushalte, die zu uns wechseln wollen. Erst dann fangen wir mit dem Bau an. Dann muss die Planung gemacht werden. Dann kommt der Bautrupp, verlegt die Kabel. Und wenn alles fertig ist, können die Kunden zu uns wechseln.