Und woher holen Sie aktuell die 20 Prozent Ihres vorherigen Umsatzes, den Sie noch aufrechterhalten können?

Tja, unsere Verkäufer sitzen derzeit alle im Homeoffice und rufen unsere Kunden an. Wir wissen ja zum Beispiel, bei wem bald der Leasingvertrag ausläuft. Dem bieten wir natürlich ein neues Fahrzeug an. Informationen über Zubehör oder PS-Leistung können wir ja auch per Telefon oder Mails geben. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger, als in einem Verkaufsraum, in dem aktuelle Fahrzeuge gezeigt werden.



Rechnen Sie mit Nachholeffekten?

Ich wünschte, das könnte ich mit einem klaren Ja beantworten, aber ich weiß es schlicht noch nicht.



Haben Sie im Verkauf etwas umgestellt?

Ja. Unsere Verkäufer bieten jetzt zum Beispiel Videokonferenzen mit den Kunden an. Aber es ist wie gesagt schwierig, dann ein Auto zu verkaufen. Denn die Kaufentscheidung der meisten Kunden hängt zu 70 Prozent davon ab, dass sie sich mal ins Auto reinsetzen, es Probe fahren können. Und auch die Farbgebung von Lack und Interieur und so weiter kann man im Showroom einfach viel besser beurteilen als digital.



Trotzdem bauen Sie die Kundenansprache aus. Wie?

Wir sprechen Kunden jetzt mehr über soziale Medien an. Schon in normalen Zeiten habe ich ein Team von vier Mitarbeitern, die bei Facebook, Xing, Linkedin und Co. aktiv sind. Allein bei Facebook haben wir 51.000 Follower. Die fragen wir jetzt zum Beispiel: Wie findest Du diese Farbe? Was hältst Du von diesem Auto? Wir suchen halt jede Form der Kommunikation.



Sind Ihre Mitarbeiter auch in Kurzarbeit?

Ja, die haben wir angemeldet. Da wir keinen Betriebsrat haben, mussten übrigens alle 240 Mitarbeiter der Kurzarbeit einzeln zustimmen. Und ich bin dankbar, dass nicht ein einziger widersprochen hat. Alle haben unterschrieben. Vielleicht zieht hier ein Teil unserer 5-Sterne Philosophie... wir duzen uns alle und halten täglich alle untereinander kurze Gruppenmeetings ab. In diesen Zeiten ist das Reden mit- und untereinander eben besonders wichtig. Jeder muss wissen, dass er sich auf den anderen verlassen kann.



Und der Chef?

Wir alle schnüren den Gürtel enger, ohne Ausnahmen. Jeder ist ein Teil vom Ganzen.