Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #18 Diese Zeitarbeitsfirma profitiert von der Coronakrise

Die Coronakrise beschert Benjamin Roos gerade starke Wochen. Während fast überall in Deutschland Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder gar die ersten Kündigungen verteilen, erlebt der Personaldienstleister Studitemps, der sich auf die Vermittlung von Studierenden an Unternehmen spezialisiert hat, gerade einen wahren Boom. Noch nie zuvor gingen auf seinem Portal so viele Bewerbungen ein wie jetzt, noch nie hat er so viele Stellen in so kurzer Zeit besetzen können. „Unser Geschäft ist Flexibilität“, sagt Roos – und es zeige sich, dass ihr Modell gerade gefragter ist denn je.