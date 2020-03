Helden Contra Corona - Erfahrungsbericht #2 Bäcker Terbuyken: zwischen Umsatz-Einbruch und Brot-Boom

Unsere Verkäufer weisen unsere Kunden darauf hin, dass sie so gut es geht auf Bargeld verzichten sollen. Wir akzeptieren auch Kreditkarten, und wir haben unsere aufladbare Terbuyken-Karte. Sogar mit Apple-Pay kann man bei uns zahlen. Die Anwendung „App and eat“ ist hygienisch die allerbeste Möglichkeit: Hierüber kann man seine Brötchen online vorbestellen und holt die gepackten Tüten dann in einer sogenannten Fast-Lane ab. Man steht also nicht mit anderen in der Schlange. Diese Möglichkeit wird nun definitiv mehr genutzt. Wir überlegen jetzt, ob wir über „App and eat“ sogar mit Taxifahrer zusammenarbeiten können: Die könnten die Backwaren dann direkt zu den Kunden bringen.