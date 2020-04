Helden contra Corona – Erfahrungsbericht #20 „Ich wurde als Krisenprofiteur und Abzocker beschimpft“

Donnerstag, 19. März

Ich führe ein Krisentelefonat mit meinen vier Mitgründern in dem wir harte Sparmaßnahmen besprechen und diskutieren, wie ein Worst-Case Szenario aussehen könnte. Mittlerweile ist durch die vielen freiwilligen Helfer und die Produktionskapazität in unserer eigenen Manufaktur in Tschechien der Masken-Output auf rund 500 Masken pro Tag gestiegen. Wir launchen unsere Masken in unserem tschechischen Online-Shop. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. In der Zwischenzeit ändert sich auch die Situation in Deutschland. Meinen Kollegen und mir wird bewusst, dass die Nachfrage nach unseren üblichen Accessoires auch hierzulande stark zurück gehen wird. Was nun?