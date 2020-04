Helden contra Corona – Erfahrungsbericht #20 „Ich wurde als Krisenprofiteur und Abzocker beschimpft“

Montag, 30. März

Die Masken-Nachfrage in unserem tschechischen Online-Shop geht zurück. Müssen wir damit auch in Deutschland rechnen? Sollten wir ab jetzt aufpassen, wie viele Masken wir bei unseren Manufakturen in Deutschland in Auftrag geben? Mittlerweile müssen wir auch mit Beleidigungen und Beschimpfungen in sozialen Medien klarkommen. Viele Menschen bezeichnen uns als Krisenprofiteure, via Xing werde ich als Abzocker bezeichnet.