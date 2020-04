Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #21 „In der Not wird nicht an Sicherheit gespart“

Aber heißt es nicht immer: In der Not wird zuerst an der Sicherheit gespart?

Wir machen genau die gegenteilige Erfahrung. Medizingeräte, die weiterhin die strengen Zulassungsverfahren durchlaufen, können nicht auf einmal in abgesteckter Form an Krankenhäuser geliefert werden. Die Hersteller würden riskieren, dass sie ihre Zulassung verlieren. Insbesondere medizinische Geräte mit lebenserhaltenden Funktionen müssen weiterhin zuverlässig arbeiten. Es wäre haarsträubend, wenn die Hersteller jetzt anfangen würden zu sparen.