Ihr Unternehmen rühmt sich damit, 100 Prozent der Ware „Made in Germany“ herzustellen. Sehen Sie sich in der Strategie bestätigt?

Ja, total. Wären wir jetzt auf Produkte aus China angewiesen, müssen wir mindestens sechs Wochen warten, bis das Schiff in Deutschland ankommt. Wir beziehen alles aus Deutschland oder dem näheren Ausland – ein großer Vorteil in der jetzigen Situation. Für das nächste halbe Jahr haben wir alles auf Lager. Ich hoffe, dass in der deutschen Industrie ein Umdenken stattfindet und die Betriebe wieder mehr in Deutschland und dem Umland produzieren. Und einige Player am Markt werden vielleicht auch akzeptieren, dass in Deutschland oder Europa hergestellte Produkte eventuell etwas teurer sind, dafür aber die Belieferung auch krisensicher ist.