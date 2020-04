Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #25 „Wir sind in einer besseren Lage als der stationäre Handel“

Mussten Sie schon Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken?

Nein, es läuft alles im Normalbetrieb weiter. Unser Kundenservice arbeitet vom Homeoffice aus. Nicht, weil unsere Mitarbeiter in Quarantäne müssen, sondern weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Das klappt dann sicher nicht so effizient wie im Büro; da fällt dann auch mal die eine oder andere Arbeitsstunde aus. Die Kollegen, die unser Lager betreuen und für die Logistik sorgen, sind weiterhin vor Ort.