Das ist ein Firmenverbund, an den sich Unternehmen mit Digitalisierungsproblemen wenden können. Das Centrum vermittelt Hilfesuchenden eine Mitgliedsfirma, die die Schwierigkeiten lösen kann.

Genau. Unser Cendiq-Partner ITQ hat bei einem Hackathon mitgemacht, also einem Wettbewerb, bei dem Entwickler in kurzer Zeit Prototypen entwickeln, mit denen sich bestimmte Probleme lösen lassen. In diesem Fall ging es um einen Hackathon, den die Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus organisiert hatte. ITQ hat es da mit einer App namens Symptom Tracker ins Finale geschafft, also einer Art digitalem Tagebuch, mit dem Erkrankte ihre Symptome verfolgen können. Das haben wir den Kunden natürlich kommuniziert. So konnten wir zeigen: Wir sind nicht nur produktiv, wir helfen auch mit, diese Krise zu lösen.