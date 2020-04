Eine weitere Herausforderung ist, für unsere Monteure geeignete Unterkünfte zu finden, da mancherorts Hotels und Pensionen geschlossen sind. Da wir deutschlandweit Projekte ausführen, die sich oft in abgelegenen Gebieten befinden, ist das manchmal schwierig. Unsere Mitarbeiter müssen teilweise viel längere Fahrten auf sich nehmen, insgesamt ergibt sich ein deutlich höherer Aufwand. Auch Gasthöfe und Restaurants haben geschlossen, dadurch erschwert sich die Verpflegungssituation. Ich war heute Mittag bei meinem Lieblingsrestaurant in Oppenau im Schwarzwald, dort gibt's den Mittagstisch zum Mitnehmen. Aber mittags wird in der Regel auf Baustellen gearbeitet und nur was Schnelles gegessen. Nach Feierabend wird dann meistens erst warm gegessen. Dann aber gibt es meistens kein Essen-to-go mehr, und unsere Mitarbeiter sind auf Junkfood angewiesen. Und man kann ja nicht fünfmal in der Woche den Pizzadienst anrufen.