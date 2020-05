Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #29 „70 Prozent weniger Anzüge, dafür mehr T-Shirts“

Haben Sie staatliche Hilfen, Steuerstundung und Kurzarbeit genutzt?

Wir haben einen KfW-Kredit geprüft, dann aber nicht beantragt. Die Stundung und Reduzierung der Steuervorauszahlung hat das Finanzamt positiv beschieden. Aber wir kehren jetzt zur normalen Zahlung zurück, um da keine großen Nachzahlungsverpflichtungen aufzubauen. Kurzarbeit haben wir im April und Mai genutzt und die Arbeitszeiten dabei um zehn bis 20 Prozent reduziert. Das beenden wir in zwei Wochen.



Kündigungen?

...gab es keine.



Ab Juni arbeiten wieder alle voll?

Ja, in großen Teilen. Damit eine mögliche Infektion nicht das ganze Unternehmen lahmlegte, hatten wir die Belegschaft seit März in zwei Schichten eingeteilt. Im Juni werden wir unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandregelungen dieses Schichtmodell wieder aufheben. Dafür haben wir weitere Räume als Büros umgebaut, um die Quadratmeter pro Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu erhöhen.