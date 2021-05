Helden contra Corona – Erfahrungsbericht # 36 Elf Unternehmer und ihr Corona-Schicksal

Besser als vor einem Jahr läuft es auch bei Thomas Tibroni – allerdings nicht in seinem Hauptgeschäft, sondern weil er in der Not auf ein zweites Feld setzte und dabei einen boomenden Markt erwischt: Fernstudien. Hier betreibt der Kölner mit seinen Geschäftsführungskollegen Jörn Michelsen und Fabian Siegberg die Vergleichsportale Fernstudiumcheck.de und Studycheck.de und kann sich über ein Wachstum von rund einem Drittel pro Jahr freuen. „In der aktuell unsicheren Lage ist für viele Menschen Weiterbildung wichtiger denn je“, sagt Tibroni. „Und im Homeoffice ist das deutlich leichter als zuvor.“

Das gilt umso mehr in der zweiten und dritten Corona-Welle, wo die Zahl der Angebote noch malkräftig zugenommen hat – und damit auch der Beratungsbedarf durch Fernstudiumcheck.de und Studycheck.de. „Erst jetzt ist wirklich allen Bildungseinrichtungen klar, dass sie in großem Umfang Alternativen zum Präsenzunterricht bieten müssen“, so Tibroni.

Geplant hatten die drei Kölner das mal ganz anders. Mit ihrem Vermittlungsportal Meravando hatten sie vom den Boom bei nachhaltigen Kreuzfahren gesetzt. Das lief auch gut an, bis der Markt im Februar 2020 innerhalb weniger Tage kollabierte. In der ersten Phase von Corona schlossen immer mehr Länder ihre Häfen. Also mussten alle Reedereien ihre Touren absagen.

Also schwenkte Meravando um. Die drei Geschäftsführer fuhren die Seite auf ein Minimum runter. Die Computer-Server und die Entwickler arbeiten seitdem für die Bildungsseite. Und weil das Kreuzfahrtportal als fast reiner Digitalbetrieb keine großen Räume, Maschinen oder viele Mitarbeiter braucht, sind die Kosten niedrig. So niedrig, dass Tibroni seit November nicht mal staatliche Hilfen beantragt hat.

In dem Minimalbetrieb arbeitet Meravando heute noch. Denn auch wenn die Reedereien immer wieder neue Touren angesetzt haben, in der Regel mussten die alle abgesagt werden. Und die wenigen die stattfanden, wie etwa die vom TUI-Konzern angesetzten „Blue Cruises“, wo die Ozeanriesen eine Woche über die Meeren fuhren ohne unterwegs in einen Hafeneinzulaufen, brachten Meravando kein Neugeschäft. „Das passt nicht zu unserer Klientel, denen es nicht nur um die Schiffe, sondern mehr um die Stopps mit den Ausflügen geht“, so Tibroni.

Aufgeben wollen er und seine Kollegen das Kreuzfahrtgeschäft aber nicht. Die Buchungsmaschine ist weiterhin online und nimmt Reservierungen an - wenn auch recht wenige und vor allem für das kommende Jahr. „Doch sobald die Häfen wieder öffnen und das Geschäft Fahrt aufnimmt, sind wir innerhalb von einer Woche wieder in alter Stärke unterwegs“, so Tibroni.