Helden contra Corona – Erfahrungsbericht # 36 Elf Unternehmer und ihr Corona-Schicksal

Liquidät sichern, Fixkosten senken, retten was zu retten ist: Buhl fährt sein bis vor 16 Monaten glänzendes Unternehmen, das im Januar 2020 die besten Zahlen in der 33-jährigen Firmengeschichte erreicht hatte, gerade auf die Vitalfunktionen herunter. Die Buhl-Gruppe ist bekannt als Nummer eins im Verleih gastronomischer Fachkräfte für Events in Arenen und Hotels – und im Lockdown folglich maximal getroffen. Das Ergebnis von dreieinhalb Jahrzehnten Lebensleistung sieht Buhl „ausradiert“, zumindest fragmentiert. Dass ihn das quält – keine Frage. Seine Frau habe psychisch aber noch mehr Probleme mit dieser Krise als er selber, berichtet Buhl besorgt.