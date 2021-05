Helden contra Corona – Erfahrungsbericht # 36 Elf Unternehmer und ihr Corona-Schicksal

Burghard und Sascha Bannier hingegen ahnen, was kommt. Die beiden sind Inhaber des Flair Hotel Deutsches Haus am Arendsee in Sachsen-Anhalt und haben ihr Hotel-Restaurant im Lockdown neben anderen Renovierungen und Investitionen um zwei zusätzliche Terrassen erweitert. „Terrasse brauche ich immer“, weiß der Senior-Chef – und im bevorstehenden Sommer ganz besonders, weil das Bewirten in den Gasträumen anderen Restriktionen unterliegen dürfte als die Outdoor-Gastronomie: „Wenn wir wieder öffnen können, dann zuerst im Außenbereich.“ Aber auch dort werden voraussichtlich Abstandsregeln gelten, so dass auf derselben Fläche weniger Tische und Stühle stehen als bisher.