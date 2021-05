Helden contra Corona – Erfahrungsbericht # 36 Elf Unternehmer und ihr Corona-Schicksal

In Hamburg dagegen, wo sie drei große Läden betreiben, herrscht Flaute. „Unsere Verkäufer in Hamburg sind seit 4,5 Monaten in Kurzarbeit“, sagt Ulf Lunge Anfang Mai, „unsere Berater sind alle Wettkampftypen und können nur schwer ertragen, auf der Bank sitzen zu müssen, während Kollegen in Berlin oder die Mitbewerber in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen Kunden beraten dürfen.“ Statt Klicken und Treffen geht an der Alster nur Klicken und Abholen – bei einem erklärungsbedürftigen Produkt wie Laufschuhen keine ideale Lösung. Die Folge: „In Hamburg können wir kaum Umsätze machen. Der Rückgang ist dramatisch und existenzgefährdend“, sagt Lunge.