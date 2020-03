In unserer Automotive-Sparte werden wir nächste Woche in Kurzarbeit gehen müssen. In der Autoindustrie läuft ja im Moment gar nichts. Und falls wir bald einen positiven Corona-Fall haben sollten, wird das natürlich auch Folgen haben. Weil der nun getestete Mitarbeiter an einer maßgeblichen Stelle sitzt und mit vielen Leuten in Kontakt war, müsste ich im Zweifel wohl bis zu 18 Leute im Stahlbau nach Hause schicken. Dann wird die Fertigung zum Erliegen kommen, dann würden wir hier in weiten Teilen in Kurzarbeit gehen müssen.