Also müssen Sie nun die Schuhe und Jacken reduzieren?

Das versuchen wir sehr gering zu halten. Vielen Endverbrauchern ist nicht klar: Reduzierung bedeutet für einen Händler, dass er so gut wie nichts an der Ware verdient. Die Monate März, April und Mai ermöglichen vielen Händlern das Überleben. Wenn wir diese Zeit nun verpassen, häufen sich große Mengen an unverkaufter Ware an. Und was macht der Händler dann, wenn er wieder öffnen darf? Er macht Rabattaktionen.