Die Hersteller industrieller Öfen bieten keine Produkte, die die Erwartungen von Kuchenmeister-Chef Trockels erfüllen. Er lässt die vorhandenen Anlagen deshalb über mehrere Jahre im eigenen Unternehmen weiterentwickeln. Die Großbäckerei aus Soest in Nordrhein-Westfalen – ein Mittelständler mit rund 275 Millionen Euro Jahresumsatz – meldet mehrere Patente für die selbst entworfenen Anlagen und Verfahren an.



