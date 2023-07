Schmitt spart Kosten, wo es nur geht: Alles, was möglich ist, übernimmt er selbst, auch die Umbauarbeiten der neuen Werkstatt. Er sucht Geschäftspartner, die ihm auch in der Krise die Stange halten, baut etwa das Werkstattgeschäft mit Versicherern aus, forciert krisenfeste Geschäftsbereiche – etwa die Restauration von Oldtimern. Mit Erfolg: Ausgehend von sechsstelligen Verlusten 2019, schreibt Novadyn in diesem Jahr schwarzen Zahlen.



