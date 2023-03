Hidden Champions Olpe Valley: Droht das Weltmarktführer-Idyll zu bröckeln?

Auf der Suche nach geeigneten Erklärungen und Zahlen, landet ein jeder schnell bei Jens Becker, Volkswirt bei der NRW-Bank mit Sitz in Düsseldorf. Er kennt die Analysen, die Zahlen, und er sagt: „Die meisten Hidden Champions entstehen in ländlichen Gebieten, weil dort der Zwang zur Größe nicht so gegeben ist wie in Metropolen wie Köln.“ Und noch wichtiger: „Die meist familiengeführten Unternehmen wachsen oft im Verborgenen und fokussieren sich stark auf eine Nische, die sie perfektionieren und sich so über Jahrzehnte hinweg zum Weltmarktführer mausern. Genau das sehen wir in Olpe exemplarisch.“



Einst gab es in der Region Hütten, um die sich der Metallbau ansiedelte. Hinzu kamen Schwerpunkte im Maschinenbau und im Bereich Automotive. Die meisten Firmen sind anders als im Ruhrgebiet keine börsennotierten Konglomerate mit irren Übernahmeschlachten geworden, sondern bis heute familiengeführt geblieben. Das führt laut Becker zu einer gewissen Verbundenheit mit der Region: „Gerade die Familienbetriebe investieren, wenn möglich, lieber in Attendorn als in Philadelphia oder Shenzhen“, erklärt der Volkswirt der NRW-Bank das Wachstum von so vielen Weltmarktführern in Olpe.