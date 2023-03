Hidden Champions Olpe Valley: Droht das Weltmarktführer-Idyll zu bröckeln?

Um attraktiv zu bleiben, hat Viega in den vergangenen Jahren unter anderem Kooperationen mit Universitäten ausgebaut oder einen Pendelbus zwischen Köln und Attendorn eingerichtet. Darüber hinaus engagiert man sich in der internationalen Schule vor Ort, um zugezogene Familienmitglieder unterzubringen und eröffnet Büros für IT-Fachkräfte in Großstädten drumherum. „Wir versuchen so flexibel wie möglich zu sein“, sagt Schöler. „Das Thema Fachkräftemangel können wir aber nicht alleine lösen, hier sind wir auch auf die Unterstützung der Politik angewiesen.“