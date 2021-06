Hightech-Industrie Chipmangel trifft Weltmarktführer

Die Politik ist sich der wachsenden Bedeutung der Halbleiterindustrie für den deutschen Standort bewusst. Bosch hat am Montag in Dresden seine neue Chipfabrik eröffnet – seit fast 20 Jahren der erste komplette Neubau eines Halbleiterwerks in Europa. Bosch sieht sich als Spezialfertiger, der ausschließlich für Autokomponenten produzieren will. Die Autochips sollen etwa Airbags im richtigen Moment auslösen.