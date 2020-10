Hotelierin über Beherbergungsverbot „Wenn es einen Lockdown gibt, wird es dramatisch“

Wirtschaftswoche: Frau Plath, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben die Entscheidung zum Beherbergungsverbot vertagt. Was bedeutet das für Sie?

Das ist absolut unbefriedigend. Menschen aus Risikogebieten dürfen nicht einreisen, ohne fünf Tage in Quarantäne zu gehen. Sie weichen stattdessen auf andere Bundesländer aus. Einige Hoteliers in Thüringen zum Beispiel haben dadurch mit zu viel Andrang zu kämpfen, weil sie sich auf weniger Betrieb in der Nachsaison eingestellt haben. Eine bundeseinheitliche Lösung würde helfen.